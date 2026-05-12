Cervi propone capacitar y reconvertir a empleados públicos en Neuquén

La iniciativa busca preparar a trabajadores estatales para aprovechar oportunidades en áreas como energía, industria, infraestructura y servicios

El senador nacional por Neuquén, Pablo Cervi, propuso la implementación de un programa provincial de capacitación y reconversión laboral destinado a empleados públicos, con el objetivo de facilitar su inserción en el sector privado ante el avance de nuevas inversiones en la provincia.

La iniciativa busca preparar a trabajadores estatales para aprovechar oportunidades en áreas como energía, industria, infraestructura y servicios, en un contexto que el legislador definió como de “inversiones históricas” para Neuquén.

Cervi destacó que el ordenamiento fiscal y herramientas como el RIGI, impulsadas por el Gobierno nacional de Javier Milei, pueden favorecer la creación de empleo privado y el desarrollo de capital humano.

El planteo incluye además la necesidad de fortalecer la formación laboral en el interior provincial, donde muchas localidades dependen del empleo público, y avanzar hacia una mayor participación del sector privado en la generación de trabajo.