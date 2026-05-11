Torneo de Voley en Huincul: Super Pampa se quedó con el primer puesto

En una ajustada final frente a Huincul

El pasado fin de semana se disputó en el Club Plaza un torneo de voley donde participaron equipos de la comarca.

La jornada comenzó por la mañana del sábado y se extendió por la tarde. Los equipos que participaron del torneo son Unión voley, La Comarca, Sangre Joven, Gigantes, Huincul, Super pampa.

En las semifinales se enfrentaron La comarca vs Huincul y Unión Voley vs Super Pampa. La final enfrentó a Super Pampa frente a Huincul, donde el resultado fue a favor de Pampa por 25-18 el primer set y el segundo set 26-24.