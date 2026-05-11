Plaza Huincul abre inscripciones para el taller de Armonía y Composición Musical

Contará con una duración total de cuatro encuentros.

Plaza Huincul anunció una nueva propuesta de formación artística destinada a vecinos y vecinas interesados en profundizar sus conocimientos musicales. Se trata del taller de Armonía y Composición Musical.

La capacitación dará inicio el próximo 23 de mayo y contará con una duración total de cuatro encuentros. Las clases se dictarán los sábados de 16 a 18 horas en las instalaciones de la dirección de Cultura, ubicadas en calle Azucena Maizani, en barrio Central de Plaza Huincul, en el edificio conocido como la ex panadería YPF.

Desde la organización señalaron que el taller apunta a brindar herramientas vinculadas a la creación musical, la armonía y la composición, fomentando el desarrollo de ideas propias y el fortalecimiento de la creatividad artística.

Las personas interesadas en participar pueden realizar consultas e inscribirse en la subsecretaría de Capacitación, ubicada en avenida Del Libertador 517, Barrio Central de Plaza Huincul.