Nueve bomberos de Plaza Huincul lograron el ascenso

Fue luego de rendir el sábado los exámenes correspondientes.

Desde la Central N° 17 del cuartel de Plaza Huincul se indicó que el sábado a las 9, fue sede de las mesas de exámenes de suboficiales de la Región Centro.

La jornada se desarrolló durante todo el día con la participación de voluntarios de distintas localidades.

En esta instancia, el cuartel huinculense estuvo representada por nueve efectivos, quienes, con “compromiso, esfuerzo y dedicación, lograron alcanzar sus correspondientes ascensos”.

Es por esta razón que felicitaron al “personal por este gran logro, fruto de la constancia, la capacitación y el sacrificio diario al servicio de la comunidad”.

Los siguientes son los ascensos obtenidos:

Rivas Guido — de sargento a sargento 1º

Bustamante Fernando — de cabo a cabo 1º

Caneo Carlos — de cabo a cabo 1º

Namor Nicolás — de cabo a cabo 1º

Dimauro Luna — de bombera a cabo

Alvarenga Celeste — de bombera a cabo

Ávila Jenifer — de bombera a cabo

Llarull Gabriela — de bombero a cabo

Bustamante Bruno — de bombero a cabo

Desde el propio cuartel se emitió las felicitaciones a cada uno de ellos por “este merecido reconocimiento y por continuar creciendo dentro de nuestra institución”.