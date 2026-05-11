La política de Huincul judicializada. Denuncian a Larraza

Lo grave es que Plaza Huincul enfrenta esta crisis institucional cuando hay temas imporantes por resolver

En el Concejo Deliberante de Plaza Huincul conviven el concejal Gustavo Suárez denunciado por el intendente Claudio Larraza por el faltante de dinero en la anterior gestión, el concejal Sebastian Avila, acusado de lesiones con arma de fuego y la semana pasada tres concejales habrían denunciado al intendente Claudio Larraza por una obra supuestamente sin ejecutar.

Este medio pudo corroborar por dos fuentes distintas que los concejales se presentaron en la mesa de entradas del Poder Judicial pero sin obtener comentarios de parte de la fiscalía.

Y es que el fiscal jefe Gastón Liotard se transforma así en un actor político en la vida institucional del municipio sin quererlo ni buscarlo porque los problemas que la política no resuelve, terminan en su escritorio. O en la fiscalía de turno, pero su figura es la que aparece por ser el jefe.

Lo grave es que Plaza Huincul enfrenta esta crisis institucional cuando hay temas imporantes por resolver antes de que comience el desarrollo del Proyecto GNL que podría generar desarrollo económico casi sin precedentes desde 1920.

Un protagonista inesperado

El Concejo Deliberante había manifestado su preocupación por una supuesta malversación de fondos en la obra de servicios sobre la avenida Córdoba, paralela a la ruta nacional 22. Lo hizo cuando el presidente del Concejo, Daniel Vidondo, estaba interinamente en la intendencia mientras Larraza viajaba a Houston para difundir entre inversores el parque industrial de la ciudad. En la comunicación se dirigían al Tribunal de Cuentas de provincia, que igualmente iba a intervenir en el presupuesto ejecutado, porque así lo hace todos los años aunque con retraso.

Pero recibieron el asesoramiento jurídico de una visita que sorprendió a propios y extraños en el Concejo Deliberante. Fue la presencia del abogado Alfredo Cury, condenado a tres años y seis meses de prisión por estafa con los planes sociales del gobierno provincial.

Cury estuvo el jueves en el Concejo Deliberante y el viernes los concejales Gustavo Suárez, Fernando Doroschenco y Viviana Casado se presentaron en la fiscalía a denunciar a Claudio Larraza por consejo “de los abogados”, sin especificar quién.

Mal podría hablar Cury de transparencia cuando él mismo fue condenado por corrupción con el dinero público que debía ser para ayudar a las familias sin recursos económicos en Neuquén.

El esquema político dentro del Concejo Deliberante

Larraza ganó las elecciones con el aporte de numerosas listas colectoras que luego implicaron un entramado político dentro de su gestión que tuvo muchas dificultades.

Pero quizás la más evidente haya sido la salida del gobierno de Nelson Álvarez, que tiene su secuela más grave en el Concejo Deliberante donde Larraza quedó con 2 concejales de 7 y esos dos concejales sin experiencia política ni peso para defender la gestión.

Suárez no tiene mucho que perder y dedica su banca a la crítica desmemoriada mientras que Fernando Doroschenco abandonó el liderazgo de Ramón Rioseco que le habría dicho su oposición en esta denuncia judicial contra Larraza. “Hay que ganar en las urnas”, le habría dicho Rioseco a Doroschenco que se negó a seguir el consejo. Sebastian Avila manifestó más interés en su actividad sindical que en la legislativa, ahora atravesada por la causa penal en su contra. Viviana Casado intenta capitalizar el espacio que ganó Álvarez en las urnas, pero sin trascender como figura propia. Marga Yunes es la más permeable a la gestión de Larraza pero más allá de ello se dedicó a de presentar proyectos relacionados con el quehacer cotidiano de los vecinos.

Con esa dificultad por delante, Larraza tendrá que desarrollar rápidamente habilidades de construcción de poder político dentro del Concejo antes de que su gestión se vea entorpecida.