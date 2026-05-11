Hubo más de 800 preinscripciones para los créditos hipotecarios de Neuquén

Se registró una fuerte demanda en sus primeras 48 horas de vigencia.

El programa provincial de créditos hipotecarios registró una fuerte demanda en sus primeras 48 horas de vigencia, con más de 800 personas preinscriptas para acceder a financiamiento destinado a la construcción, ampliación o refacción de vivienda única.

La ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi, destacó el interés generado y señaló que una parte importante de las solicitudes se concentra en la ciudad de Neuquén. Según indicó, ahora comienza el proceso de evaluación a cargo del IPVU, ADUS y el banco interviniente para analizar la situación crediticia de cada postulante.

La iniciativa contempla 4.000 créditos iniciales, con posibilidad de ampliación hasta 6.000 según la demanda, y está orientada a sectores que no acceden al sistema financiero tradicional. Los préstamos financian hasta el 100% de la obra, con plazos de hasta 20 años y cuotas que no superarán el 30% del ingreso familiar.

Las líneas incluyen construcción, con montos de hasta 150 millones de pesos, y ampliación o refacción, con un máximo de 75 millones de pesos. La inscripción continúa abierta a través de la Oficina Virtual del IPVU/ADUS.