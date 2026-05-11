Habrá corte programado de energía en Cutral Co

Para mañana martes 12

La cooperativa Copelco informó una suspensión provisoria programada del servicio eléctrico en la ciudad de Cutral Co debido a tareas de mantenimiento.

Según el comunicado oficial, el corte se realizará el martes 12 de mayo, en el horario de 9:00 a 12:00. La interrupción afectará al sector de barrio Aeroparque, específicamente desde avenida C. H. Rodríguez hasta Pernisek y desde Santa Teresita hasta Matorras.

Además, se indicó que entre los usuarios alcanzados por la medida se encuentran la Escuela N.º 102 y el servicio de cablevisión amplificadores.

Desde la cooperativa recomendaron a los vecinos tomar los recaudos necesarios para evitar inconvenientes durante las horas en que se desarrollarán los trabajos, los cuales estarán sujetos a las condiciones climáticas.