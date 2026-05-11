Fortaleza Juniors obtuvo el título en el Torneo de la Unión de Clubes

La categoría 2018/19 del Club Fortaleza Juniors se consagró campeón del certamen organizado por la Unión de Clubes en la ciudad de Neuquén. Con este resultado, el equipo sumó un nuevo trofeo a la institución tras su participación en la competencia regional.
Desde la entidad destacaron el desempeño de los jugadores y señalaron que el logro es producto del compromiso y el compañerismo mostrado en el campo de juego. Asimismo, las autoridades del club extendieron un agradecimiento a las familias por el acompañamiento y el apoyo brindado a los niños durante el desarrollo de los encuentros.
Este campeonato representa un avance en el proceso de formación deportiva de la institución, que busca consolidar su crecimiento mediante la participación en este tipo de torneos locales.