Finalizó la quinta fecha del torneo de Predécima de Lifune en Zapala

Alianza se afianza como lider de la zona

La actividad de la quinta jornada del certamen se desarrolló en la cancha del club Don Bosco.

En esta instancia, Alianza mantuvo su liderazgo tras vencer por 3 a 2 a Petrolero. Los goles del equipo ganador fueron anotados por Dylan Cheuquel, Nehemias Arrey y Maximo Vergara, mientras que para el conjunto de Plaza Huincul marcaron Lautaro Reyes y Astor Dubois.

El equipo local, Don Bosco, se impuso ante La Academia por 1 a 0 con un tanto de Bautista Godoy. En el otro encuentro de la fecha, Rivadavia derrotó 2 a 1 a Unión de Zapala. Facundo Romero Salgado y Ángel Valenzuela, de penal, convirtieron para el vencedor, mientras que Ramiro Giménez anotó el descuento para Unión. El club Argentinos Juniors cumplió con su jornada libre.

Tras estos resultados, la tabla de posiciones es encabezada por Alianza con 15 puntos y una diferencia de gol de +10. Don Bosco se ubica en el segundo lugar con 10 unidades, seguido por Argentinos Juniors con 9. En la parte baja, Rivadavia alcanzó los 4 puntos, Petrolero y La Academia suman 3, y Unión de Zapala cierra la clasificación sin unidades.