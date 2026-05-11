Demoraron a un hombre con pedido de captura por presunto homicidio en Buenos Aires

Fue en Neuquén. El procedimiento lo hicieron durante la madrugada de este lunes.

Desde la Policía se informó que el personal policial de la comisaría 3° de Neuquén realizó un procedimiento para la demora de un sospechoso sobre quien pesa un pedido de captura y detención vigente de la provincia de Buenos Aires.

Se indicó que el procedimiento se llevó a cabo pasada las 02:14 de este lunes cuando efectivos que realizaban patrullajes preventivos en la intersección de calles Belgrano y Combate San Lorenzo.

Allí observaron a dos hombres que, al advertir la presencia del móvil policial, aceleraron su marcha de manera sospechosa.

Se indicó que los uniformados identificaron en primera instancia a un sujeto de 25 años. Al verificar sus datos mediante el Centro de Análisis Policial, se constató que no presentaba medidas judiciales pendientes.

Sin embargo, el segundo individuo brindó reiteradamente distintas identidades y números de documento, algunos inexistentes y otros pertenecientes a terceras personas, lo que despertó sospechas en el personal interviniente.

Finalmente, el hombre fue identificado y resultó ser un ciudadano de 41 años, sobre quien pesaba un pedido de captura y detención vigente en el marco de un presunto homicidio, con requerimiento emitido por el Ministerio Público Fiscal y el Juzgado de Garantías N° 2 del Departamento Judicial Mercedes, provincia de Buenos Aires.

Tras la confirmación de la medida judicial, el hombre fue trasladado a la Comisaría 3° de Neuquén, donde se realizaron las actuaciones correspondientes.