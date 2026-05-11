ATEN traslada curso-taller “Arma la Trama” a la EPA N°12, de Plaza Huincul

En el horario de 15 a 19 horas, y está destinado a docentes de Educación Musical de todos los niveles y modalidades

La seccional ATEN Cutral Co y Plaza Huincul anunció la realización del curso-taller musical “Arma la Trama”, una propuesta formativa destinada a fortalecer las prácticas pedagógicas a través de herramientas vinculadas a la improvisación teatral y la creación musical.

En esta oportunidad, desde la organización se informó un cambio de sede: la actividad se desarrollará en el SUM de la EPA N°12, ubicada en avenida San Martín 593.

El encuentro está previsto para mañana 12 de mayo, en el horario de 15 a 19 horas, y está destinado a docentes de Educación Musical de todos los niveles y modalidades, nivel inicial y áreas artísticas del nivel medio afiliados a ATEN.

La propuesta busca brindar recursos lúdicos y creativos que permitan enriquecer las experiencias áulicas, promoviendo nuevas formas de enseñanza desde el juego, la expresión corporal y la producción musical colectiva.

Desde ATEN destacaron que este tipo de instancias de formación apuntan a fortalecer el trabajo docente y a generar espacios de intercambio y construcción colectiva de conocimientos.

Las inscripciones se realizan de manera online a través del siguiente formulario:

Formulario de inscripción