Alianza lidera el Torneo Oficial A de Lifune tras nueve jornadas

Seguido por Petrolero y Rio Grande

Con la disputa de la novena fecha, la tabla de posiciones del Torneo Oficial 2026 de Lifune A mantiene a Alianza en la primera ubicación. El equipo de Cutral Co suma 22 puntos, producto de siete victorias, un empate y una derrota, con una diferencia de gol de +11.

En el segundo puesto se ubica Petrolero Argentino con 17 unidades, seguido por Río Grande que acumula 16 puntos. La zona media de la clasificación presenta una paridad entre tres equipos: Deportivo Rincón, San Patricio y A.D. Centenario, todos con 14 unidades.

Por debajo se sitúan Maronese y Unión Vecinal, ambos con 13 puntos, mientras que Independiente ocupa la novena posición con 11 unidades. En la parte inferior de la tabla se encuentran Don Bosco con 7 puntos, Pacífico con 6 y Patagonia, que cierra la clasificación con 4 unidades tras nueve partidos disputados.