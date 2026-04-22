Proyecto GNL: Figueroa firmaría la CENCH para las tres áreas de Cutral Co

La concesión no convencional de Las Tacanas, Aguada Villanueva y Meseta Buena Esperanza se firmaría la semana próxima

El proyecto para exportar Gas Natural Licuado (GNL por sus siglas en español) tendrá un avance importante en los próximos días cuando el gobernador Rolando Figueroa firme la Concesión de Explotación No Convencional para los yacimientos Aguada Villanueva, Las Tacanas y Meseta Buena Esperanza.

Como se explicó anteriormente, el Proyecto Argentina GNL implica la puesta en producción de tres áreas cerca de la comarca petrolera. El gas que se extraiga será trasladado hacia el puerto de Río Negro, hasta el barco que licúa el gas y lo trasporta hacia otras zonas del mundo.

A finales de 2025 se detalló que eran claves cuatro instancias para que el proyecto avance, uno de ellos era la aprobación del RIGI para proyectos de explotación, otro punto era la salida de Pluspetrol de las áreas mencionadas, todo ello ocurrió. Y está avanzada la aprobación de la concesión no convencional.

Fuentes cercanas a la negociación dijeron a Cutral Co al Instante que el documento está en su fase final y que el gobernador Figueroa podría firmarlo entre lunes o martes de la semana próxima. En todo caso, sería inminente el avance.

Este es un paso fundamental para Cutral Co y Plaza Huincul, porque el desarrollo total se hará hacia 2027 pero mientras habrá movimiento y trabajo en las tres áreas, de modo exploratorio.