Legislatura declaró de interés un documental de la pueblada de Cutral Co y Plaza Huincul

La diputada Hermosilla se emocionó y dijo "no hay un solo cutralquense que no se sienta orgulloso de haber peleado por su dignidad"

En la última sesión ordinaria de la Legislatura de Neuquén se declaró de interés legislativo el documental “Cuando el pueblo decidió su destino”, producido por Jorge Giménez y Marcelo Burgos con el número 4487.

En la sesión, la diputada de Cutral Co Yamila Hermosilla (Comunidad) se emocionó al explicar el alcance del documental. La pieza audiovisual será expuesta el 20 de junio de este año, para el 30 aniversario de la masiva movilización popular, en el Centro Cultural Gregorio Álvarez.

Hermosilla dijo que este documental refleja “la pelea de dos pueblos por sobrevivir, porque no había qué comer, el 20 de junio se cumplen en 30 años de nuestra histórica lucha, de la lucha de mi pueblo, de Cutral Co y de Plaza Huincul, de una lucha por dignidad, por trabajo”.

“Muchas veces nos quieren poner en un lugar para desnostar nuestra lucha. Quiero que sepan que no existe un solo cutralquense que no se sienta orgulloso de haber peleado por su dignidad”, dijo la diputada al resto de los legisladores.

Y le agradeció “a cada uno de los vecinos de mi pueblo que eligieron quedarse porque era muy fácil en ese momento ponerle unas maderas a la ventana, como hicieron muchos, e irse” y prometió “el pueblo nunca será vencido, tenemos mucho más y vendrá mucho más para nuestras localidades”.