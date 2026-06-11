Cutral Co: la Lof Xem Kimvn invita a la celebración el nuevo ciclo del Pueblo Mapuche

En el espacio comunitario ubicado en la zona de chacras de Filli Dei Sur

La Lof Xem Kimvn convocó a la comunidad en general a participar de una serie de actividades preparatorias y de la posterior celebración del Wiñoy Xipantv (Regreso del Sol), también denominado We Xipantv, que marca el inicio de un nuevo ciclo en la cosmovisión del Pueblo Mapuche.

El encuentro tendrá lugar en el espacio comunitario ubicado en la zona de chacras de Filli Dei Sur, en la intersección de las calles Juan Gutenberg y Cerro Bandera, en la ciudad de Cutral Co.

La celebración se enmarca en el reconocimiento de las tradiciones de los Pueblos Originarios, amparadas por la normativa constitucional vigente, la Ley Provincial Nº 2773 y la Ordenanza Municipal 2390/13.

Desde la organización señalaron que la propuesta está abierta tanto a integrantes de comunidades originarias como a vecinos de la región interesados en participar de un espacio de encuentro, reflexión y transmisión cultural.

Cronograma de actividades

Las actividades comenzarán el sábado 13 de junio, de 10 a 18 horas, con un desayuno comunitario alrededor del fogón y una conversación circular previa al Wiñoy Xipantv. Durante la jornada también se compartirá un almuerzo a la canasta y se avanzará en la preparación del espacio ceremonial donde se desarrollarán los principales encuentros.

El sábado 20 de junio, a partir del mediodía, se realizará un nuevo encuentro comunitario con almuerzo compartido. En esta instancia se prevé la organización previa al ingreso al Rewe, espacio sagrado de la ceremonia. Por la noche se compartirá una cena comunitaria y se sugiere a quienes permanezcan en el lugar llevar abrigo y elementos de descanso.

Finalmente, el domingo 21 de junio comenzará antes del amanecer con el desarrollo del Wixa Xipam ka Namun Purrun, ceremonia de carácter filosófico-espiritual acompañada de danza tradicional. Posteriormente se realizará un almuerzo a la canasta y el cierre será mediante una rueda de palabra, donde se compartirán experiencias, deseos y reflexiones para el nuevo ciclo.

Recomendaciones y participación

La organización informó que está prohibido el consumo de bebidas alcohólicas durante todas las jornadas. Asimismo, se invita a los asistentes a llevar semillas, plantas medicinales o aromáticas, e instrumentos tradicionales mapuche para la ceremonia.

También se solicita aportar agua, elementos de cocina y utensilios personales para las comidas compartidas. Sin embargo, se aclaró que la falta de recursos económicos no será un impedimento para la participación.

La celebración del Wiñoy Xipantv se enmarca en una práctica ancestral que continúa vigente en distintas comunidades mapuche de la región patagónica, reafirmando la continuidad cultural y espiritual del Pueblo Mapuche en el inicio de cada nuevo ciclo solar.