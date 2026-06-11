Cooperación energética: proyectan el Paso Pichachén como nuevo nodo bioceánico

El acuerdo contempla obras de pavimentación en rutas clave de Neuquén que conectan con el paso internacional

Autoridades de la provincia del Neuquén y de la Región del Biobío, en Chile, avanzaron en una agenda conjunta de integración energética, comercial y logística con eje en el Paso Internacional Pichachén, al que buscan consolidar como un nuevo corredor bioceánico entre el Atlántico y el Pacífico.

El encuentro se realizó en el Espacio Duam de la ciudad de Neuquén con la participación de funcionarios argentinos y chilenos, quienes firmaron dos declaraciones conjuntas orientadas a fortalecer la conectividad y el desarrollo de infraestructura en la zona cordillerana.

Durante la reunión, se destacó el potencial de Vaca Muerta como eje de abastecimiento energético regional y la posibilidad de ampliar la cooperación con Chile a través de sus puertos en el Biobío, que funcionarían como salida estratégica para exportaciones argentinas hacia el Pacífico.

El acuerdo contempla obras de pavimentación en rutas clave de Neuquén que conectan con el paso internacional, además de mejoras en infraestructura vial del lado chileno, incluyendo la Ruta Q-45 y la incorporación de equipamiento para garantizar la transitabilidad durante el invierno.

Asimismo, se anunció la creación de la Mesa Neuquén–Biobío de Cooperación e Integración Energética, que tendrá como objetivo impulsar proyectos vinculados al transporte de hidrocarburos, gas natural, energía eléctrica y transición energética.

Las autoridades coincidieron en que el desarrollo del Paso Pichachén puede transformarse en una plataforma estratégica para el comercio bilateral y la integración productiva entre ambos países.