Invitan a participar de una jornada de trekking en lago Los Barreales

Con un recorrido que tendrá una duración aproximada de tres horas

Los amantes de la naturaleza y las actividades al aire libre tendrán una nueva oportunidad para disfrutar de los paisajes de la región con una propuesta de trekking hacia Lago Los Barreales, organizada para el próximo sábado 13 de junio.

La actividad combinará aventura, caminata y recreación en un entorno natural, con un recorrido que tendrá una duración aproximada de tres horas. El punto de encuentro será el cartel de Sauzal Bonito, desde donde partirá el grupo hacia el destino elegido.

Además, al finalizar la travesía, se realizará un asado a la canasta, por lo que cada asistente podrá llevar su aporte para compartir en grupo.

Los organizadores recomendaron concurrir con ropa y calzado cómodos, abrigo adecuado para la época del año y provisiones personales, como agua, frutas secas, mate u otros alimentos para el recorrido.

Para obtener más información o realizar consultas, los interesados pueden comunicarse con Adrián Sandoval al teléfono 2996540146.