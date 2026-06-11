Finalizó el ciclo de capacitación para el personal del Hogar Crecer

La actividad correspondió al tercer y último módulo de un programa de formación

Esta mañana se desarrolló el segundo encuentro del taller “Transformar Miradas”, destinado al personal del Hogar Crecer. La actividad correspondió al tercer y último módulo de un programa de formación orientado a fortalecer las prácticas de cuidado y acompañamiento que se llevan adelante en la institución.

Durante las jornadas de trabajo se promovió la reflexión sobre las tareas cotidianas que desempeñan los equipos, con el objetivo de identificar fortalezas y sumar nuevas herramientas que contribuyan a mejorar la calidad de atención. Entre los principales temas abordados se destacaron el fortalecimiento del trabajo en equipo, la definición de roles y la construcción de vínculos adecuados con los jóvenes y adultos con discapacidad que concurren al espacio.

La capacitadora Nilda Hernández explicó que uno de los ejes centrales estuvo puesto en brindar herramientas concretas para garantizar un trato digno y respetuoso hacia las personas que asisten al hogar.

“Trabajamos un bloque de técnicas para que los cuidadores puedan aplicar herramientas que garanticen un trato digno y respetuoso hacia las personas que transitan por este espacio. También analizamos aquellas prácticas que es necesario descartar porque no dan resultados, pero hicimos mucho hincapié en validar y fortalecer todo aquello que se está haciendo muy bien”, señaló.