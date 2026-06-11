Habrá torneo aniversario de básquet en el Parque de la Ciudad de Cutral Co

El próximo 14 de junio se llevará a cabo el “Torneo Aniversario Unión” en la ciudad de Cutral Co. La actividad deportiva comenzará a las 09:00 horas y tendrá como sede la Cancha Parque de la Ciudad.
El encuentro está integrado por las categorías formativas U13, U15 y U17. En esta edición, participarán los equipos de:
- Vista Alegre Básquet.
- Unión Básquet.
- Centro Deportivo Zona Oeste (Neuquén).
- C.E.F. N° 3 (Picún Leufú).
La jornada, que cuenta con el auspicio de la Municipalidad de Cutral Co, tendrá entrada libre y gratuita para el público interesado en asistir.