Habrá torneo aniversario de básquet en el Parque de la Ciudad de Cutral Co

Los organizan en festejo por el aniversario del barrio Unión

El próximo 14 de junio se llevará a cabo el “Torneo Aniversario Unión” en la ciudad de Cutral Co. La actividad deportiva comenzará a las 09:00 horas y tendrá como sede la Cancha Parque de la Ciudad.

El encuentro está integrado por las categorías formativas U13, U15 y U17. En esta edición, participarán los equipos de:

  • Vista Alegre Básquet.
  • Unión Básquet.
  • Centro Deportivo Zona Oeste (Neuquén).
  • C.E.F. N° 3 (Picún Leufú).

La jornada, que cuenta con el auspicio de la Municipalidad de Cutral Co, tendrá entrada libre y gratuita para el público interesado en asistir.