Lanzaron la búsqueda de paradero de una mujer en Cutral Co y Plaza Huincul

Esta tarde se emitió un alerta de ubicación y paradero de María Eugenia Quilodrán, de 35 años.
Según se informó desde la Policía, se trata de una mujer que tiene ojos marrones, tez blanca, mide 1,65 metros, tiene cabello rubio cortoy es de contextura física delgada.
Fue vista por última vez en Fortín 1° de Mayo del barrio Progreso de Cutral Co. No posee celular y se desconoce la vestimenta que tenía al momento de ausentarse.
Tomó intervención la fiscalía única de Cutral Co y la denuncia fue formalizada en la comisaría 6° de Plaza Huincul.
Ante cualquier información se pueden comunicar a la dependencia policial más cercana. Al 101.