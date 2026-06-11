Punto Mujeres llegará al hospital con atención integral y gratuita

Busca acercar servicios de salud integral a mujeres y diversidades en distintas localidades neuquinas.

Este sábado 13 de junio se llevará adelante una nueva jornada del programa Punto Mujeres, una iniciativa impulsada por el Gobierno de la Provincia del Neuquén que busca acercar servicios de salud integral a mujeres y diversidades en distintas localidades neuquinas.

La actividad se desarrollará en el hospital complejidad VI, en el horario de 10 a 17 horas, y estará destinada a mujeres, varones trans y personas no binarias de todas las edades.

El dispositivo forma parte de una propuesta que recorrerá 15 localidades de la provincia, con el objetivo de garantizar el acceso a prestaciones sanitarias, promover la prevención y fortalecer el acompañamiento en materia de salud.

Durante la jornada, quienes concurran podrán acceder de manera gratuita a diversos servicios, entre ellos consultorio médico, vacunación, atención odontológica, espacios de escucha y acompañamiento en salud mental, además de otras prestaciones orientadas al cuidado integral de la salud.