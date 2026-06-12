Qué dice el pronóstico para este viernes en Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se informó que para este vienes la inestabilidad será una constante.
La temperatura máxima esperada será de 15° Centígrados y la mínima de 7° hacia la noche.
El viento se presentará del oeste a 34 kilómetros con ráfagas de 54 kilómetros en el día; para la noche, rotará al cuadrante a sudeste a 33 kilómetros con ráfagas de 37.
El cielo se presentará inestable en el día y para la noche se pronostica lluvias débiles y dispersas.
Para el sábado, la temperatura máxima será de 7° Centígrados y la mínima de 6° bajo cero.