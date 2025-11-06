Ahora sí, Cutral Co y Plaza Huincul tendrán una oportunidad de sumarse al boom de Vaca Muerta

Si prospera el acuerdo entre YPF y la estatal árabe, se pondrán en producción tres áreas cercanas a la comarca

Hace dos días, YPF anunció la firma de un acuerdo preliminar con ENI y XRG, la filial internacional de inversiones energéticas de ADNOC, el principal grupo de energía de Emiratos Árabes Unidos, para avanzar en su integración al desarrollo del proyecto Argentina LNG.

Es un mega proyecto que tiene números impresionantes de inversión, de exportación, de fuentes de empleo. La novedad es que para cumplir con ese objetivo, se explotarán tres áreas muy cercanas a Cutral Co y Plaza Huincul. Y así, la Comarca Petrolera, históricamente el corazón del desarrollo hidrocarburífero neuquino, se posiciona una vez más como el epicentro de una inversión energética.

Tras la firma del Framework Agreement entre YPF, la italiana ENI y la compañía del Grupo ADNOC (a través de su filial XRG) de Emiratos Árabes Unidos, se definieron los bloques de Vaca Muerta que alimentarán el megaproyecto de exportación de Gas Natural Licuado (GNL).

Estos bloques, clave para asegurar el suministro de gas, se ubican estratégicamente cerca de Cutral Co y Plaza Huincul, constituyendo el foco principal de la extracción.

Importancia estratégica y económica para la región

La selección de las áreas Meseta Buena Esperanza, Aguada Villanueva y Las Tacanas subraya la importancia de esta zona para el futuro energético del país y la Comarca. Estos tres bloques son linderos, lo que permitirá su desarrollo “en hub (unificando gasoductos y oleductos para las tres áreas a la vez)”, generando sinergia y haciendo más eficiente la perforación de nuevos pozos y la construcción de instalaciones de superficie.

El gas natural necesario para el proyecto de GNL provendrá centralmente de esta zona, que es definida como el extremo suroeste de Vaca Muerta. Además, las áreas se encuentran dentro de la ventana productiva del gas húmedo (wet), lo que robustece el proyecto, ya que los pozos no solo aportarán gas natural, sino también petróleo y líquidos como propano y butano. Se estima que la mitad de las exportaciones, en términos de dólares, corresponderá a estos líquidos y al petróleo extraídos junto con el gas.

Las Tacanas está al sur de El Mangrullo y Agua Villanueva al norte de La Dorsal, todas zonas cercanas a las ciudades de Cutral Co. Esta sería la primera oportunidad cierta de crecimiento económico para las ciudades, más allá del yacimiento El Mangrullo.

Qué falta todavía para que sea una realidad

A pesar del avance en la definición de las áreas, el desarrollo completo del proyecto aún requiere resolver dos puntos cruciales: la adquisición total de los activos y la aprobación provincial.

YPF se encuentra en negociaciones con Pluspetrol para adquirir el 100% de los tres bloques, considerando que Pluspetrol posee actualmente el 50% de estos activos. Se anticipa que el acuerdo por estos tres bloques será “millonario”.

El segundo punto pendiente es la obtención de las concesiones de explotación no convencional por parte del gobierno neuquino. Si bien estas áreas serían los bloques 52, 53 y 54 con ese tipo de concesiones, la provincia ha comenzado recientemente a exigir pagos adicionales —una suerte de cobro de regalías anticipadas— para otorgar estos permisos.

La consolidación de este acuerdo y la resolución de los puntos pendientes son vitales para desatar el potencial productivo en la región, asegurando que el gas natural para el proyecto GNL provenga de esta zona clave y transformando así el destino económico de la Comarca Petrolera.

Además a nivel nacional resta la reglamentación de la ley que otorga los RIGI para que incluya al GNL y que el gobierno de Río Negro sancione una ley que permita las inversiones en el puerto. YPF pretende que todos estos puntos estén resueltos entre noviembre y diciembre.

Cifras de inversión y empleo directo de todo el proyecto

El impacto de este megaproyecto será de una magnitud sin precedentes, impulsado por una inversión que asciende a decenas de miles de millones de dólares.

El CEO de ENI señaló que la inversión destinada a la infraestructura del proyecto oscilará entre USD 25.000 y US$30.000 millones. Adicionalmente, se requerirán USD 15.000 millones para la perforación y la expansión de la producción en Vaca Muerta.

Según proyecciones, esta duplicación de la actividad petrolera generará 50.000 empleos directos e indirectos. Esta masiva creación de puestos de trabajo y la consecuente inyección económica son fundamentales para el desarrollo y el crecimiento sostenido de las localidades circundantes a los bloques, como Cutral Co y Plaza Huincul.

Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, enfatizó que la alianza estratégica con ADNOC (XRG) y ENI fortalece una iniciativa clave para el futuro energético de Argentina, generando un impacto directo en empleo, inversión y posicionamiento internacional.

