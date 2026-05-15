Falleció un trabajador en un área cercana a Cutral Co y Plaza Huincul

Habría ocurrido en la planta Sierra Barrosa, PTC, una planta de tratamiento de crudo por AESA para YPF.

El incidente ocurrió durante la madrugada en circunstancias que todavía no han sido establecidas pero en principio se habría tratado de un accidente laboral.

El hecho, según testigos circunstanciales, habría ocurrido en la planta Sierra Barrosa, PTC, una planta de tratamiento de crudo por AESA para YPF.

El hombre fallecido se dedicaba a tareas de soldadura y era afiliado de la UOCRA, pero todavía no pudo ser identificado. En principio se suspendió la operación por este hecho, pero ello todavía no pudo ser confirmado.

En el hecho interviene la comisaría 11 de Senillosa y la fiscalía de Neuquén.