Este domingo hay merendero solidario en Monte Hermoso

Es el domingo, a las 15.

Desde la organización del merendero Estrellita se invitó a compartir este domingo, a partir de las 15 una rica merienda. Como ocurre cada domingo, se recibe a las niñas y niños para disfrutar de esta instancia de diversión.

El lugar se encuentra en la calle Dionisio Laz, el lote 6 de Monte Hermoso. Los organizadores explicaron que además de compartir charlas, risas y juegos, funciona un roperito solidario. “Contamos con ropa y calzado para todas las edades”.

Por otra parte, indicaron que “si tenés a alguien que esté necesitando, compartiles nuestra invitación”. A la vez, si alguna persona quiere donar ropa o calzado, se puede acercar a la dirección mencionada.