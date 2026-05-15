Plaza Huincul recibirá un campus de fútbol a cargo de Carlos Javier Mac Allister

El próximo 29 de mayo se realizará un campus de fútbol en la ciudad de Plaza Huincul, provincia de Neuquén.
La actividad estará dirigida por el exjugador Carlos Javier Mac Allister y se desarrollará en las instalaciones del Complejo Deportivo Plaza Huincul, ubicado en la Avenida Reverendo Pedro Rotter 939.
La jornada de entrenamiento está destinada a jugadoras y jugadores pertenecientes a las categorías 2011, 2012, 2013 y 2014. El horario previsto para el desarrollo de las actividades es de 14:00 a 21:00 horas.
La organización del evento cuenta con el respaldo de la Municipalidad de Plaza Huincul y el Gobierno de la Provincia del Neuquén. Las personas interesadas en participar deben realizar su inscripción a través del enlace dispuesto por los organizadores.