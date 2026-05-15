Declararon de interés municipal el día de la donación de leche humana

Este día se instituyó a nivel mundial para reconocer el derecho universal de acceso a la leche humana

En la sesión ordinaria realizada ayer por el Concejo Deliberante de Cutral Co se escuchó a la médica pediatra Alejandra Buiarevich, que contó la experiencia del banco de leche humana.

El proyecto de declaración fue presentado por el presidente Jesús San Martín, que desta el Día Mundial de la Donación de Leche Humana.

Ante los concejales, Buiarevich destacó la declaración de interés y explicó que se instituyó este día para “que se respete el derecho universal de acceso a la lactancia, esto nos ayuda a seguir trabajando porque este es un derecho que a veces se cumple y a veces no; por suerte tenemos declarado este derecho que beneficia principalmente a los bebés prematuros, para que ellos puedan tener una vida saludable gracias a las donaciones”.

Ante la consulta de los concejales, la pediatra contó que “el banco de leche humana funciona en el hospital de Cutral Co y Plaza Huincul, de todos los hospitales, centros de salud públicos y privados se recolecta leche que llega al banco local, es pasteurizada y desde aquí se distribuyen a las terapias prenatales, para que sean suministradas por prescripción médica”.

Este un modelo que se desarrolló en conjunto con la comunidad, el 60% de las donaciones son domiciliarias, es decir que las mamás amamantan a sus bebés y donan el excedente, que se pasa a buscar, se procesa y luego se distribuye como un remedio para pacientes de altísimo riesgo que está internados.

La referente del banco de leche dijo que “este trabajo de recolección permite tener un control sobre las mamás, sobre los bebés, como están de salud, si tienen los calendarios de vacunas completos. Porque son tiempos de mucho mensaje de texto y es muy bueno tener este contacto personal, cara a cara, con las mamás donantes”.