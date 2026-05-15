Agradecimiento

Agradecen la atención recibida

“A la dirección y al personal del Sanatorio Plaza Huincul”



“Por medio de la presente, deseo expresar mi más profundo agradecimiento por la atención y el acompañamiento recibido durante mi estadía en la institución”.

“Desde mi ingreso por guardia, pasando por sala y terapia, recibí en todo momento una atención profesional, humana y comprometida. Quiero destacar especialmente la dedicación, la contención y el respeto con los que fui tratada por parte de médicos, enfermeros/as y todo el personal del sanatorio”.

“También deseo agradecer especialmente al personal de cocina y a los mucamos/as, quienes con su trabajo diario, amabilidad y atención hicieron más llevaderos mis días de internación. Cada gesto, por pequeño que parezca, tuvo un gran valor para mí”.

“En momentos difíciles, el apoyo y la calidad humana de cada uno de ustedes hicieron una gran diferencia, brindándome tranquilidad y confianza tanto a mi como a mi familia”.

“Mi agradecimiento sincero por el esfuerzo diario, la vocación y el compromiso con el que realizan su trabajo”.

Con respeto y gratitud, Carina Jerez.



