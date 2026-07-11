LIFUNE suspende las actividades programadas para este sábado por condiciones climáticas

Este sábado debían jugarse partidos de formativas y Lifune B

La Liga de Fútbol del Neuquén (LIFUNE) emitió un comunicado oficial informando la suspensión de la totalidad de las actividades previstas para la jornada de este sábado.

Según lo expresado por la institución, la medida responde a las inclemencias climáticas actuales. La decisión fue tomada por la Comisión Directiva con el propósito de resguardar la seguridad y la integridad física de los jugadores, jugadoras, cuerpos técnicos, árbitros y dirigentes.

Desde la entidad solicitaron la comprensión de la comunidad deportiva y recomendaron a los interesados mantenerse informados a través de los canales oficiales de comunicación de la Liga para conocer futuras novedades sobre la reprogramación de las tareas.