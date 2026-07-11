Huincul cobrará multas por manejar y usar el celular y no respetar los semáforos

Más allá de los controles habituales, se instalaron cámaras que sacan fotomulta

Esta semana se instalaron ocho cámaras sobre la avenida San Martín que harán fotomultas a aquellos conductores que no cumplan con las normas al momento de manejar.

En principio no son radares, no miden la velocidad sino que se multará este tipo de infracciones:

Manejar y utilizar el celular (ojo que rige aunque estés estacionado con el semáforo en rojo)

Pisar la senda peatonal

No usar el cinturón de seguridad

No llevar casco para los motociclistas

Pasar semáforos en rojo

El secretario de Seguridad, Ramón Lecaro, explicó que habrá un período en el que se le avisará a los conductores de la presencia de las cámaras y se los llamará a conciencia, para que respeten las leyes vigentes. Luego comenzarán a regir las multas.

Esta metodología de control de tránsito se hace a través de un convenio con una empresa especializada y hay un antecedente cercano ya que se implementó en Neuquén capital. La mayor cantidad de multas se dieron por pisar la senda peatonal, porque algunas personas intentan pasar en amarillo, no llegan, frenan y quedan sobre la senda. Tras varias semanas, lo que ocurrió en Neuquén es que los conductores frenan con la luz amarilla.

Lecaro aseguró que “todo ese tipo de infracciones que hoy son tan comunes que se cometan van a estar siendo controladas, eso le informaremos a la población”.

En esta primera etapa se han instalado en cuatro puntos diferentes de la avenida San Martín y este en una segunda etapa se prevé trasladar esta misma metodología a otros sectores de de la ciudad este específicamente a la ruta provincial 17 que sale del hotel Antu Malal con destino a Añelo y después en la ruta provincial 17 que va camino a Picún.

Las multas son emitidas por el Juzgado Municipal de Faltas pero hay un convenio nacional y lo que captan las cámaras alcanzan a cualquier conductor. “Se procesa toda la información que captan las cámaras y se labran las infracciones digitales y le llega a cada persona no importa donde tenga domicilio”, dijo Lecaro.