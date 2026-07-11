Buscaban a criancero que se perdió cerca de río Agrio, lo encontraron con vida

Quienes lo conozcan o puedan aportar cualquier dato sobre su paradero pueden comunicarse de manera urgente a la Comisaría 27 al teléfono (2942) 667235.

El hombre, identificado como Ruben Quiñiñir, tomó su caballo y una yegua de carga el pasado 9 de julio.

El hombre partió alrededor de las 11 desde el puesto “Santa Soledad”, ubicado sobre la margen opuesta del río Agrio, aguas arriba del puente de Ruta 40. Iba montado en un caballo blanco y llevaba además una yegua baya carguera. Su destino era el puesto “El Sauce”, por ruta provincial 10, a unos 35 km de Las Lajas.

Es habitual que no se comunicara enseguida pero surgió la alerta cuando el 10 de julio apareció su caballo y la yegua solos, de regreso en Santa Soledad. El hermano de Rubén esperó unas horas más y luego radicó la denuncia.

Según informó de manera extraoficial FM Caldén 95.9 de Las Lajas, el hombre fue localizado por un ciudadano mientras caminaba en cercanías del paraje conocido como Cajón de Uribe, en medio de condiciones de frío y humedad.

Desde la comisaría se informó que el personal policial luego de recorrer aproximadamente 25 kilómetros por Ruta N°10, observan un vehículo Renault 9, quien hace seña de luces, al entrevistar al conductor un masculino, manifestó que ubicó al ciudadano Quiñiñir entre el puesto de Nazareno Espinoza y el cañadón de Uribe el cual iba con dirección hacia su puesto en El Sauce; estaba mojado con frío pero aparentemente sano.

El automovilísta decide trasladarlo hasta la localidad. Después Quiñiñir contó que había caído de su caballo y ante la oscuridad y las inclemencias climáticas, hizo noche debajo de los arbustos. Lo trasladan hasta el nosocomio local a dicho ciudadano el cual quedo en observación con suero, pero sin mayor complicación.

Las primeras informaciones indican que no presentaba lesiones de gravedad y fue trasladado de inmediato al hospital de Las Lajas, donde quedó internado en observación para evaluar su estado de salud.