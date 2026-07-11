El museo Soldado Águila en Paso Aguerre recibió material histórico donada por el ARA Guerrico

También el museo de Picún Leufú recibió donaciones fósiles de troncos y el museo de El Sauce recibió restos óseos estudiados en la zona

El ministerio de Juventud, Deportes y Cultura entregó a autoridades locales materiales patrimoniales destinados a tres museos del Valle del Picún Leufú, en una acción que reafirma el compromiso con la preservación, investigación y puesta en valor del patrimonio cultural de la provincia.

El museo que recuerda al soldado Águila, muerto en la guerra de Malvinas, recibió para su colección la donación de materiales históricos y de valor patrimonial cultural donados por la familia Raone a la secretaría de Cultura y por Osvaldo Faramiñan, en representación de la Plana Mayor y Dotación de la Corbeta ARA Guerrico. Estos bienes se incorporarán al espacio dedicado a preservar la memoria de Jorge Néstor Águila, primer combatiente neuquino caído en el conflicto del Atlántico Sur.

Se hizo un acto del que participaron la secretaria de Cultura, María José Rodríguez; la subsecretaria del área, Ana Bonet; la intendenta de Picún Leufú, Perla Díaz; los presidentes de las comisiones de fomento de El Sauce, Edgardo Torres y de Paso Aguerre, Marcelo Pino, y el delegado de la Región del Limay, Sergio Epullán.

Durante la entrega, realizada en la sede de la secretaría de Cultura, se formalizó también la transferencia de bienes patrimoniales al Museo Ricardo Hermosilla de El Sauce y al Museo Municipal de Picún Leufú.

El Museo Ricardo Hermosilla recibió materiales arqueológicos recuperados por las arqueólogas de la Dirección de Patrimonio, Claudia Della Negra y Estela Cúneo. Entre ellos se destacan restos óseos humanos hallados en Paso Cortés, a orillas del arroyo Picún Leufú, además de materiales líticos y cerámicos provenientes de distintos sitios de la cuenca del Picún Leufú, que pasarán a integrar las colecciones del museo para su conservación, investigación y exhibición.

El Museo Municipal de Picún Leufú incorporó materiales paleontológicos, entre ellos fragmentos de troncos fosilizados y restos de vertebrados saurópodos donados por la familia de Esther Rodríguez Malcotti, junto con materiales arqueológicos recolectados por la licenciada Cúneo durante investigaciones desarrolladas en las décadas de 1980 y 1990 en la cuenca inferior del arroyo Picún Leufú y el área de la Estancia Pantanitos.

Con esta entrega, los museos de El Sauce y Picún Leufú se consolidan como sedes de resguardo patrimonial y de desarrollo de investigaciones científicas, fortaleciendo el acceso de las comunidades al conocimiento y la valoración del patrimonio cultural neuquino.

Rodríguez afirmó que “acompañar el trabajo de los museos es una política pública fundamental porque son instituciones que preservan nuestra memoria, fortalecen la identidad de cada comunidad y acercan el patrimonio a las nuevas generaciones. Cada incorporación a sus colecciones enriquece ese patrimonio común y amplía las posibilidades de investigación, educación y difusión de la historia y la diversidad cultural de nuestra provincia”.