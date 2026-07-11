Llega el sábado y éste es el pronóstico para Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se indicó una jornada con cielo cubierto, aunque sin lluvias.
La temperatura máxima será de solo 6° Centígrados y la mínima de 2° hacia la noche.
El viento se presentará del este una leve brisa a 8 kilómetros con ráfagas de 10 kilómetros en el día; para la noche, rotará al sudoeste a 6 kilómetros con ráfagas de igual intensidad.
El cielo estará cubierto durante todo el día.
Para el domingo, la temperatura máxima será de 10° y la mínima de 1° bajo cero.