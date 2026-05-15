Llegó el viernes y este es el pronóstico para Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se informó para hoy una jornada con algo de viento hacia la noche.
La temperatura máxima esperada es de 17° Centígrados y la mínima de 1° bajo cero hacia la noche.
El viento se presentará del sudoeste a 23 kilómetros con ráfagas de 40 kilómetros en el día; para la noche, se mantendrá del mismo cuadrante aunque se incrementará a 35 kilómetros con ráfagas que podrán llegar a los 54.
El cielo estará parcialmente nublado durante el día. Hacia la noche se espera mayormente despejado.
Para el martes, la máxima orillará los 11° y la mínima descenderá a los 4° Centígrados bajo cero.