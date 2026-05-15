Clasificatorio Patagónico: Petrolero igualó como local frente a Río Grande

La serie se define en Neuquén la semana que viene

Por el partido de ida del clasificatorio, Petrolero y Río Grande igualaron en el 30 de Septiembre en un encuentro que tuvo de todo, goles, expulsados y ocasiones para ambos equipos.

Petrolero no tuvo un buen comienzo, Río Grande abrió en los primeros minutos el marcador y se puso por delante por 2 a 0 en pocos minutos del primer tiempo. Sobre el final, Petrolero obtuvo el descuento sobre el final gracias al gol de Rodrigo Galdame.

En el segundo tiempo, Petrolero llegó al empate con el gol de Alex Maldonado y el encuentro se hizo de ida y vuelta. Rio Grande se quedó con 10 jugadores sobre el final.

La serie se define la próxima semana cuando se enfrenten ambos equipos en la cancha de Río Grande.