Cutral Co: se relevaron intervenciones edilicias en escuelas y continúan las obras

La ministra de Educación, Soledad Martínez, encabezó la visita a distintas instituciones de la ciudad

Autoridades del Ministerio de Educación de Neuquén realizaron una recorrida por establecimientos educativos de Cutral Co para relevar las intervenciones de mantenimiento, refacción y mejora ejecutadas durante el receso escolar, en el marco del plan provincial de infraestructura educativa.

La ministra de Educación, Soledad Martínez, encabezó la visita a distintas instituciones de la ciudad junto a equipos técnicos de la dirección de Infraestructura y autoridades del Distrito Educativo II.

En la escuela primaria N° 255 se llevaron adelante trabajos de remodelación integral que incluyeron la renovación de cocina, sanitarios de auxiliares de servicio, reubicación del sector de dirección, mejoras en comedor y sala de docentes, y la ejecución de una nueva cubierta de techo con sobretecho de chapa para resolver filtraciones. También se realizaron tareas de pintura general del edificio. La inversión superó los 1.319 millones de pesos.

En los establecimientos educativos CPEM N° 6 y CPEM N° 43 se concretó una refacción integral que incluyó la renovación de sanitarios, mejoras en el escenario, actualización de instalaciones eléctricas, recambio de cañerías cloacales y pluviales, reemplazo de aberturas y pintura interior y exterior. Además, continúa la obra de remodelación del playón deportivo con césped sintético, cerramiento y mejoras en las canchas.

En la escuela primaria N° 102 se realizaron trabajos de refacción de fachada, recambio de ventanas, mejoras en instalaciones sanitarias y pintura general.

Desde la cartera educativa se informó que algunas de estas intervenciones representan las primeras mejoras integrales de gran escala realizadas en la historia de estos establecimientos.

Las obras en la ciudad se complementan con la ampliación y refacción del Instituto de Formación Docente N° 14, que busca ampliar su capacidad ante una matrícula superior a los 400 estudiantes. En paralelo, avanza la planificación del nuevo edificio para la EPET N° 1, que también contempla la construcción de un Salón de Usos Múltiples (SUM) deportivo.