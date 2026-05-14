El IFD 14 de Cutral Co lanzó la convocatoria para participar en “Expociencias”

Un concurso de investigación científica destinado a docentes del nivel medio y técnico

El Instituto de Formación Docente (IFD) N.º 14 de Cutral Co lanzó la convocatoria para participar de “Expociencias”, un concurso de investigación científica destinado a docentes del nivel medio y técnico de Cutral Co y Plaza Huincul.

La propuesta invita a coordinar proyectos innovadores junto a estudiantes y formar parte de un espacio de intercambio científico y pedagógico. La actividad cuenta con el aval de Supervisión de Nivel Medio y otorga puntaje docente con acreditación de 120 horas cátedra.

La inscripción se realiza mediante el código QR publicado en la convocatoria oficial.