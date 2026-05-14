Plaza Huincul: dictarán el taller “Pedagogía del Dolor”

La actividad se realizará todos los sábados

El próximo 16 de mayo comenzará en Plaza Huincul el taller de escritura libre “Pedagogía del Dolor”, una propuesta destinada a personas mayores de 15 años.

La actividad se realizará todos los sábados, de 16 a 18 horas, en la biblioteca “Juan Benigar”, y estará a cargo de la profesora Cynthia Orgnero.

El espacio propone explorar las emociones a través de la escritura, con el objetivo de transformar el dolor en palabras y promover la expresión personal como herramienta de comprensión y cuidado emocional.