Plaza Huincul: dictarán el taller “Pedagogía del Dolor”

El próximo 16 de mayo comenzará en Plaza Huincul el taller de escritura libre “Pedagogía del Dolor”, una propuesta destinada a personas mayores de 15 años.
La actividad se realizará todos los sábados, de 16 a 18 horas, en la biblioteca “Juan Benigar”, y estará a cargo de la profesora Cynthia Orgnero.
El espacio propone explorar las emociones a través de la escritura, con el objetivo de transformar el dolor en palabras y promover la expresión personal como herramienta de comprensión y cuidado emocional.