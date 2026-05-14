Convocan a bailarines para integrar el Ballet Folklórico Municipal de Cutral Co

La selección se realizará a través del envío de un video de hasta un minuto de duración

La Subsecretaría de Cultura y Educación de Cutral Co lanzó una convocatoria destinada a bailarines y bailarinas folklóricos mayores de 15 años interesados en formar parte del elenco estable del Ballet Folklórico Municipal durante 2026.

La selección se realizará a través del envío de un video de hasta un minuto de duración, en el que los postulantes deberán mostrar sus habilidades en danza folklórica. Desde el área organizadora informaron que el objetivo es conformar un elenco estable y comprometido, con participación activa en ensayos, funciones y presentaciones a lo largo del próximo año.

Entre los requisitos establecidos, se solicita ser mayor de 15 años, contar con disponibilidad para ensayar los miércoles de 13:30 a 19 horas y asistir un fin de semana al mes, además de tener disponibilidad para presentaciones y compromiso de permanencia durante todo el ciclo anual.

Quienes deseen postularse deberán enviar su video vía WhatsApp a los números 2994843200 (Gabriela Marín) o 2995798102 (Emanuel Hernández).