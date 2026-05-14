El campus de Carlos Mac Allister llega a Plaza Huincul con formación para jóvenes futbolistas

La actividad es gratuita y requiere inscripción

El Ministerio de Juventud, Deportes y Cultura de Neuquén, a través de la Secretaría de Deportes, realizará un Campus de Fútbol gratuito destinado a jugadoras y jugadores de 11 a 15 años. La actividad es gratuita.

La actividad estará a cargo del ex futbolista de la Selección Argentina, Carlos Javier Mac Allister, y se desarrollará el 28 de mayo en Zapala y el 29 de mayo en Plaza Huincul, de 14 a 21 horas, en el Complejo Deportivo de Plaza Huincul.

Las inscripciones son online y se realizan en los siguientes enlaces:

Inscripción Zapala

Inscripción Plaza Huincul