Choque frontal en la Ruta 22 dejó un muerto y varios heridos

De acuerdo a las primeras versiones, uno de los vehículos habría intentado una maniobra de sobrepaso en una zona con doble línea amarilla

Un trágico siniestro vial se registró este jueves por la mañana en la Ruta Nacional 22, a la altura del kilómetro 1.165, en cercanías de Cervantes, donde una colisión frontal entre dos vehículos dejó como saldo una persona fallecida y varios heridos de gravedad.

El hecho ocurrió cuando un Ford Focus y un Peugeot 307, ambos con varios ocupantes, impactaron de frente por causas que aún son materia de investigación. Como consecuencia del violento choque, el conductor del Ford Focus, un hombre oriundo de Cervantes, murió en el lugar.

Los demás ocupantes de ambos vehículos fueron asistidos en el sitio y trasladados de urgencia al hospital Francisco López Lima de General Roca, debido a la gravedad de las lesiones.

En el lugar trabajaron personal del Cuerpo de Seguridad Vial, efectivos policiales, equipos de salud y el Gabinete de Criminalística, que realizó las pericias correspondientes para determinar la mecánica del siniestro.

La Fiscalía de turno inició actuaciones por “homicidio culposo en siniestro vial” y ordenó el secuestro de los vehículos involucrados.

De acuerdo a las primeras versiones, uno de los vehículos habría intentado una maniobra de sobrepaso en una zona con doble línea amarilla y escasa visibilidad, lo que habría derivado en el impacto frontal.

El siniestro provocó interrupciones parciales del tránsito en la ruta, generando demoras en una zona de alto flujo vehicular.