Definido el calendario 2026 del Rally Neuquino

Restan seis fechas y Cutral Co tendrá doble fecha

La organización del certamen provincial presentó el cronograma oficial de competencias para la temporada 2026. El campeonato consta de siete fechas distribuidas entre los meses de junio y diciembre, recorriendo diferentes localidades de la provincia.

La actividad deportiva iniciará en el mes de junio y contempla el siguiente orden de encuentros:

19 al 21 de junio: Rally Cutral Có.

Rally Cutral Có. 24 al 26 de julio: Rally Zapala.

Rally Zapala. 21 al 23 de agosto: Rally Chos Malal (esta fecha otorgará puntaje doble ).

Rally Chos Malal (esta fecha otorgará ). 11 al 13 de septiembre: Rally Añelo.

Rally Añelo. 9 al 11 de octubre: Rally Junín de los Andes.

Rally Junín de los Andes. 13 al 15 de noviembre: Rally Rincón de los Sauces.

Rally Rincón de los Sauces. 11 al 13 de diciembre: Rally Cutral Có (cierre del campeonato con puntaje doble).

De acuerdo con la planificación presentada, la ciudad de Cutral Có será la sede encargada tanto de la fecha tres como del cierre del calendario. Asimismo, las citas en Chos Malal y el Gran Premio Coronación en Cutral Có se establecieron como las jornadas con mayor incidencia en la tabla de posiciones debido a su condición de puntaje doble.