Larraza participó de la jornada “El rol de Neuquén en el mercado energético mundial”

Fue una jornada que reunión a cámaras empresariales de la provincia y la región.

El intendente municipal de Plaza Huincul participó de la presentación del plan “El Rol de Neuquén en el Mercado Energético Mundial”, encabezada por el gobierno provincial y el Ministerio de Economía.

Se expuso el proyecto de desarrollo económico en la provincia de cara al 2030; y los resultados de la misión institucional y comercial realizada en Houston, Estados Unidos, en el contexto de la última edición de la feria internacional Offshore Technology Conference (OTC).

El encuentro reunió a cámaras empresariales de la provincia y la región, intendentes y autoridades provinciales, con el objetivo de compartir los avances alcanzados en materia de inversiones, desarrollo energético y proyección internacional de Neuquén dentro del mercado global.

Durante la exposición se destacó el crecimiento sostenido de la provincia en el sector hidrocarburífero y energético y la disminución de la deuda pública en la provincia.

En ese sentido, se informó que en 2013 Neuquén representaba el 20% de la producción no convencional del país, mientras que en 2025 alcanzó el 63%, con una producción cercana a los 500 mil barriles diarios. Asimismo, en materia de gas, la provincia pasó de representar el 43% de la producción nacional a casi el 70% en la actualidad.

También se remarcó que, a la fecha, Neuquén participa en el 50% de los hidrocarburos y la energía que exporta la Argentina, consolidándose como uno de los principales motores productivos del país. En relación al crecimiento económico y productivo, se indicó además que durante 2025 la actividad registró un incremento del 19% respecto al año anterior, con perspectivas de continuar en aumento en los próximos años.

En la presentación, las autoridades provinciales expusieron además los alcances de la Ley Provincial N.º 3502 “Invierta en Neuquén”, un régimen destinado a promover inversiones y el desarrollo de actividades económicas estratégicas en las distintas regiones de la provincia.

Según se explicó, la normativa constituye una herramienta impulsada por el Gobierno provincial para fomentar nuevos proyectos productivos y fortalecer el crecimiento económico.

La ley contempla incentivos significativos para las empresas que adhieran al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), especialmente para aquellos proyectos que generen empleo local, promuevan la innovación y tengan impacto territorial positivo.

En ese contexto, se informó que actualmente ya se encuentran en análisis y evaluación distintos proyectos vinculados a este esquema de desarrollo.

El gobernador Rolando Figueroa remarcó que el trabajo realizado desde 2023 a la fecha permite a Neuquén “ser competitivos a los ojos del mundo” e instó a los empresarios a integrarse al plan que promueve un desarrollo integral y económico para la provincia, que se traduce en mayores inversiones para los programas de becas; formación de empleo; desarrollo de infraestructura y convenios para obras públicas.

“El éxito de la provincia del Neuquén no radica en el recurso geológico de Vaca Muerta sino en la construcción de un ecosistema integral que combina políticas públicas, inversión, previsibilidad macroeconómica y capital humano”, sentenció.

La participación del intendente Larraza en este encuentro reafirma el acompañamiento de municipalidad de Plaza Huincul a las políticas de desarrollo energético y productivo impulsadas por la provincia, así como también el compromiso de continuar fortaleciendo las oportunidades de crecimiento e inversión para la región.