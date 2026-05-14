Invitan a taller gratuito de RCP en Cutral Co

En biblioteca María T. de Lastra

La biblioteca María T. de Lastra organizará un Taller de RCP destinado a adultos y niños, con el objetivo de brindar herramientas básicas de primeros auxilios y actuación ante emergencias.

La capacitación será dictada por personal de enfermería de guardia del hospital zonal y se desarrollará el viernes 15 de mayo a las 15:30 horas. El encuentro tendrá lugar en la sede de la biblioteca, ubicada en Nahuel Huapi 110, barrio Parque Oeste, en la ciudad de Cutral Co.

La actividad será gratuita y, como única colaboración, se solicita a los asistentes la donación de un alimento no perecedero.