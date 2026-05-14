Petrolero Argentino y Pérfora disputarán un nuevo clásico en la Liga Federal

Hoy desde las 21:30 en el gimnasio municipal de Cutral Co

Hoy jueves 14 de mayo, los equipos de Petrolero Argentino y Pérfora se enfrentarán en una nueva jornada del básquet regional. El encuentro comenzará a las 21:30 hs y tendrá como escenario el Gimnasio Municipal General Mosconi, donde Petrolero ejercerá la localía.

El presente de ambos conjuntos en la competencia muestra realidades distintas. Pérfora llega a este compromiso tras sufrir una caída ante Club Independiente, resultado que lo desplazó de la primera posición de la tabla. Por su parte, Petrolero viene de obtener su primer triunfo en el torneo frente a Atlético Regina, apoyado en un plantel integrado mayoritariamente por jóvenes.

Pese a que las estadísticas generales sitúan al conjunto “naranja” en una posición compleja dentro de la tabla, el equipo busca consolidar su rendimiento en condición de local. Se espera una concurrencia importante de público de la comarca para presenciar uno de los partidos con mayor historia de la zona.