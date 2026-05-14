Encontraron a un puestero muerto en el norte neuquino: tenía un disparo

Un criancero fue encontrado sin vida en el paraje Agua de Zorro, ubicado en cercanías de Coyuco, en el norte de la provincia del Neuquén, en un hecho que generó conmoción entre los pobladores de la zona y también desconcierto ya que se desconocen las razones del deceso.

Según informó FM Patagonia, el hallazgo se produjo durante la jornada del martes y motivó la inmediata intervención de las autoridades policiales y judiciales. La noticia causó preocupación en la comunidad rural, donde la actividad criancera constituye una tradición y un sustento para numerosas familias.

Se trata de Ricardo Tapia, que estaba en una zona de difícil acceso. Se trasladó el cuerpo hacia la morgue y la autopsia reveló que tenía un disparo, pero todavía no se ha confirmado la participación de terceros. Es decir que se investiga en principio una autolesión pero no se descartan otras hipótesis.

El cuerpo fue encontrado en una zona de difícil acceso, rodeada de cerros y caminos rurales donde el aislamiento forma parte de la rutina diaria. Después del aviso, se desplegó un operativo con personal de la Policía de Neuquén y Criminalística de Chos Malal.

Durante horas trabajaron en el lugar para intentar determinar qué había pasado. Las tareas se extendieron hasta la madrugada, en condiciones complejas por la geografía del lugar y las largas distancias que separan a los puestos entre sí.

La investigación quedó a cargo de la fiscal Rocío Rivero, junto al personal policial que intervino desde las primeras horas.