Ingeniero docente de la UTN Huincul fue conferencista en Houston

Su participación representó una nueva oportunidad para compartir parte del trabajo y la experiencia desarrollada desde Argentina

Desde la Facultad Regional Neuquén se felicitó a Juan Manuel Fernández Becerra, docente de la institución y referente internacional en Seguridad de Procesos.

Fernández participó como expositor en el 2026 AIChE Spring Meeting and 22nd Global Congress on Process Safety, realizado en Houston, Texas.

Su participación representó una nueva oportunidad para compartir, en un ámbito de primer nivel internacional, parte del trabajo y la experiencia desarrollada desde Argentina en materia de gestión de riesgos y Seguridad de Procesos, con una mirada aplicada a los desafíos actuales de la industria energética y contextos como Vaca Muerta.

“Felicitamos al ingeniero Juan Manuel Fernández Becerra por representar a nuestra región y a la Argentina en un encuentro de alcance mundial, reafirmando el compromiso de la UTN con la excelencia académica y profesional”, dijeron desde la UTN.