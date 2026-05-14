Cutral Co: avanza la segunda etapa de la red de gas en Villa El Puestero

El Municipio continúa con el desarrollo de la segunda etapa de extensión de la red de gas en el barrio Villa El Puestero, una obra que beneficiará a 25 lotes mediante la instalación de 2.200 metros lineales de cañería.
El intendente Ramón Rioseco supervisó el avance de los trabajos y destacó la continuidad del plan de infraestructura que se ejecuta en distintos sectores de la ciudad. En ese sentido, señaló que las obras alcanzan a varios barrios y remarcó la intención de seguir ampliando los servicios básicos en toda la zona.
Desde la Secretaría de Obras Públicas informaron que la primera etapa ya fue finalizada, permitiendo que 45 lotes cuenten actualmente con el servicio de gas. Además, precisaron que la segunda etapa presenta un avance del 70% y que en las próximas semanas se prevé la finalización de los trabajos de empalme para habilitar las conexiones domiciliarias.