Parque Este organiza concurso de dibujo patrio para las infancias

Habrá premios para los dos primeros puestos

La sede vecinal del barrio Parque Este de Cutral Co lanzó un concurso de dibujo destinado a niñas y niños de entre 3 y 12 años, con el objetivo de celebrar las fechas patrias a través del arte y la creatividad.

La convocatoria invita a realizar dibujos relacionados con la Revolución de Mayo, la Independencia Argentina o la escarapela. Los trabajos podrán confeccionarse con materiales reciclados o de libre elección y se recibirán hasta el 21 de mayo en la sede barrial.

Luego, los dibujos serán publicados en Facebook en la página Vecinales Parque Este Trabajo, donde el ganador se definirá por cantidad de “Me Gusta”.

Habrá premios para los dos primeros puestos: el primero recibirá un álbum del Mundial con 10 paquetes de figuritas y el segundo, 10 paquetes de figuritas.