Neuquén refuerza el Plan Calor con entrega de leña y garrafas

La empresa estatal Corfone S.A. lleva adelante la distribución de 60 mil metros cúbicos de leña en regiones cordilleranas y precordilleranas

El Gobierno de la provincia del Neuquén puso en marcha de manera anticipada el Plan Calor 2026, un operativo de asistencia energética destinado a acompañar a las familias durante la temporada invernal en todo el territorio provincial.

El programa, coordinado por el ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano, contempla la distribución de leña y garrafas en hogares que no cuentan con acceso a la red de gas natural, con prioridad en zonas rurales, comunidades y sectores vulnerables del interior y la Región Confluencia.

En el marco del operativo, la empresa estatal Corfone S.A. lleva adelante la distribución de 60 mil metros cúbicos de leña en regiones cordilleranas y precordilleranas, mientras que la Provincia destina fondos para fortalecer la logística en municipios y comisiones de fomento.

Además, se realiza la entrega mensual de garrafas en toda la provincia: 8.400 unidades en la Región Confluencia y 11 mil en el interior, con el objetivo de garantizar el acceso a la calefacción en los meses de bajas temperaturas.